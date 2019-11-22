Новости дня
09:47 | 25.11.2019
Фото: Антон Буценко
В Екатеринбурге из-за зимнего полумарафона перекроют несколько центральных улиц
Марафонцам предстоит с 10:30 до 14:00 пробежать одну из двух дистанций на выбор: либо классический полумарафон в 21 километр, либо укороченный отрезок в 7 километров. Для получения стартового пакета необходимо будет предъявить удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к забегу. Старт и финиш марафона запланированы с площадки ККТ «Космос» (улица Дзержинского, 2).
Из-за того, что дистанции будут пролегать по набережной реки Исеть и центральным улицам, организаторы запланировали перекрытие движение транспорта. Так, с 9:00 до 14:00 автомобилистам нельзя будет проехать по улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до проспекта Ленина, по набережной Рабочей молодежи, от переулка Химиков до 8 Марта, по Дзержинского и от улицы Горького до входа на территорию спортивного комплекса «Динамо».
Изменения коснутся и общественного транспорта, маршруты которого пролегают через перекрываемый участок. Его пустят в обход зоны, отведенной для соревнований.
Кроме того, в день забега с 08:00 до 14:00 будет запрещена стоянка автотранспорта на улице Бориса Ельцина; от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; на улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; на набережной Рабочей молодежи, от улицы 8 Марта до проспекта Ленина; в переулке Химиков, от улицы 8 Марта до набережной Рабочей молодежи; на улице Горького, от входа на территорию спортивного комплекса «Динамо» до улицы Дзержинского.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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