В Екатеринбурге из-за зимнего полумарафона перекроют несколько центральных улиц

09:47 | 25.11.2019

Фото: Антон Буценко

В Екатеринбурге 1 декабря пройдет традиционный зимний полумарафон. С 9:00 до 14:00 будут перекрыты несколько центральных улиц города.



Марафонцам предстоит с 10:30 до 14:00 пробежать одну из двух дистанций на выбор: либо классический полумарафон в 21 километр, либо укороченный отрезок в 7 километров. Для получения стартового пакета необходимо будет предъявить удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к забегу. Старт и финиш марафона запланированы с площадки ККТ «Космос» (улица Дзержинского, 2).



Из-за того, что дистанции будут пролегать по набережной реки Исеть и центральным улицам, организаторы запланировали перекрытие движение транспорта. Так, с 9:00 до 14:00 автомобилистам нельзя будет проехать по улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до проспекта Ленина, по набережной Рабочей молодежи, от переулка Химиков до 8 Марта, по Дзержинского и от улицы Горького до входа на территорию спортивного комплекса «Динамо».



Изменения коснутся и общественного транспорта, маршруты которого пролегают через перекрываемый участок. Его пустят в обход зоны, отведенной для соревнований.



Кроме того, в день забега с 08:00 до 14:00 будет запрещена стоянка автотранспорта на улице Бориса Ельцина; от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; на улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; на набережной Рабочей молодежи, от улицы 8 Марта до проспекта Ленина; в переулке Химиков, от улицы 8 Марта до набережной Рабочей молодежи; на улице Горького, от входа на территорию спортивного комплекса «Динамо» до улицы Дзержинского.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»