ХК «Автомобилист» победил столичный ЦСКА

09:30 | 25.11.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» вырвал победу у московского ЦСКА в матче КХЛ. Игра закончилась со счетом 2:1.



Несмотря на обилие опасных моментов счет удалось открыть только во втором периоде – Вячеслав Литовченко забил шайбу в ворота ЦСКА. Затем на 50-й минуте Дэн Секстон удвоил преимущество шоферов. Однако вскоре соперник Кирилл Капризов порадовал болельщиков ЦСКА, забив шайбу в ворота «Автомобилиста». Но до конца матча уральским спортсменам удалось сохранить преимущество.



В результате вчерашней игры подопечные Андрея Мартемьянова поднялись с восьмой строчки на шестую в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч шоферы проведут завтра, 26 ноября. На домашнем поле уральцы встретятся с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»