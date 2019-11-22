В Екатеринбурге из-за дрифтера пострадал человек

09:16 | 25.11.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

Вчера вечером в Екатеринбурге на перекрестке Большакова – Сурикова из-за дрифтера столкнулись два автомобиля. Одного из водителей увезли на скорой.



Как рассказали свидетели ДТП, водитель BMW дрифтовал и не справился с управлением, поворачивая с улицы Большакова на Сурикова. Автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с Mazda. От удара вторую иномарку развернуло в обратную сторону и отбросило на забор.



В ДТП пострадал водитель Mazda – его увезли на машине скорой помощи. Как рассказали друзья, у него сотрясение и травма ключицы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»