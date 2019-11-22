Новости дня
09:16 | 25.11.2019
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге из-за дрифтера пострадал человек
Как рассказали свидетели ДТП, водитель BMW дрифтовал и не справился с управлением, поворачивая с улицы Большакова на Сурикова. Автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с Mazda. От удара вторую иномарку развернуло в обратную сторону и отбросило на забор.
В ДТП пострадал водитель Mazda – его увезли на машине скорой помощи. Как рассказали друзья, у него сотрясение и травма ключицы.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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