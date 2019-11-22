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23:00 | 24.11.2019

Власти Екатеринбурга готовы потратить еще 27 миллионов на исследование на тему городского транспорта

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс с целью исследования транспортной системы города. 27 миллионов 600 тысяч рублей мэрия готова потратить на «определение технико-экономических параметров функционирования системы общественного транспорта города Екатеринбурга на долгосрочную перспективу и подготовку предложений по актуализации документов транспортного планирования». Научно-исследовательская работа будет выполнена за счет средств муниципального бюджетного учреждения «Центр организации движения», итоги конкурса подведут 20 декабря.

Подрядчику предстоит смоделировать и спрогнозировать пассажиропоток, актуализировать документы транспортного планирования с учетом с учетом данных НИР «Анализ и прогноз пространственного поведения населения города Екатеринбург и разработка транспортно-экономической модели города Екатеринбург на перспективу до 2035 года», на которую весной этого года власти уже потратили более 10 миллионов рублей.

Кроме этого, подрядчику предстоит произвести расчет целевых параметров маршрутов (вместимость и параметры подвижного состава, интервалы движения по периодам суток), обеспечивающих соблюдение норматива комфортности проезда, разработать тарифную политику на период с 2020 по 2023 год, оценить инвестиционную составляющую, оценить уровень бюджетного финансирования в случае снижения тарифов до социально приемлемого уровня.

В стоимость работ также входит изучение возможных вариантов организации привлечения внебюджетного финансирования в развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава, вариантов государственной поддержки развития системы общественного транспорта, разработка проекта комплексной схемы организации транспорта, разработка укрупненной финансовой модели развития общественного транспорта Екатеринбурга (автобус, троллейбус, трамвай, метрополитен) на период 2020 – 2023 гг.

Напомним, что в 2018 году городской бюджет уже потратил 25,2 млн рублей на научно-исследовательскую работу: «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения города Екатеринбурга», в 2017 году на аналогичные цели 10 миллионов рублей. Несмотря на затраты, по мнению горожан, ситуация с общественным транспортом в уральской столице лучше не становится.

© «Вечерние ведомости»

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