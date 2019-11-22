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На строительство школы в Академическом выделили более миллиарда рублей. У учебного заведения будет своя аллея выпускников
Согласно техническому заданию, срок окончания работ – не позднее 30 июня 2022 года. Общая площадь здания составит около 32 601 м2, вместимость – 1100 учащихся.
Территория школы должна обладать необходимыми малыми архитектурными формами, соответствующими покрытиями, предназначенными для отдыха и занятий спортом учащихся (предусмотреть велопарковки и стационарные велонасосы), по плану благоустройства будет предусмотрена аллея выпускников, спортивный стадион с сидячими местами, индивидуальный дизайн металлического ограждения территории. Также подрядчик должен сделать гардероб по принципу «групповой изоляции» – с закрывающимися помещениями для каждого класса отдельно с расстановкой вешалок, боксов для обуви и скамеек.
© «Вечерние ведомости»
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