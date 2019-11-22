Матч «Урала» и «Спартака» завершился ничьей – 0:0

19:48 | 24.11.2019

Фото: ФК «Урал»

В Екатеринбурге состоялся футбольный матч с участием «Урала» и «Спартака». Команды не забили ни одного гола. Счёт 0:0.



«Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Сегодня была холодная погода. Это был заключительный матч перед паузой, люди пришли поддержать нас. Что касается игры. Понравились организационные моменты в перестроении. Понимали, что в открытую игру со "Спартаком" будет тяжело играть. Была задача не попасть на быстрые атаки "Спартака". Несколько таких атак сопернику удалось провести, надо разобрать эти моменты. Но общая организация игры и самоотдача ребят понравилась»,- прокомментировал ход встречи главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов.



Напомним, следующий матч команда проведёт на выезде 30 ноября с «Ростовом», после чего начнётся зимняя пауза.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»