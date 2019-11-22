Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский оценил ход работ на центральных улицах

15:46 | 24.11.2019

Фото: екатеринбург.рф

Вчера, 23 ноября, глава Екатеринбурга Александр Высокинский объехал ремонтируемые участки центральных улиц и потребовал от представителей подрядных организаций выполнить все работы в срок и сдать объекты в эксплуатацию.



Первым делом в ходе инспекции мэр посетил участок на проспекте Ленина между Карла Либкнехта и Красноармейской, где указал на очевидные недоработки.



Затем градоначальник отправился в сквер за Оперным театром. Там Александр Высокинский убедился, что оставшиеся работы по возведению спуска для маломобильных горожан и обустройству ротонд подходят к финалу.



Следующим пунктом стал участок ремонтируемого тротуара по чётной стороне проспекта Ленина от Мамина-Сибиряка до Луначарского. Он самый проблемный. Александр Высокинский предупредил подрядчика, указав, что за неисполнение обязательств городские власти будут применять все доступные санкции, включая штрафы и обращения в суд.



Далее глава Екатеринбурга осмотрел технические тротуары вдоль проезжей части чётной стороны проспекта Ленина до Гагарина. Несмотря на ряд недоработок, в целом, мэр остался удовлетворён увиденным.



Последним пунктом стал пешеходный тротуара на Малышева от здания Трансагентства на Восточной до Луначарского, где заканчиваются последние приготовления к сдаче объекта в эксплуатацию. Строители уже укладывают бордюрный камень и обустраивают водостоки.



«Для нас жизненно важно закончить все работы в сроки, обозначенные в контрактах и техзадании. Жители города не должны чувствовать дискомфорт во время передвижения по Екатеринбургу, будь это центр или окраина. Мы работаем, в первую очередь, для людей»,- подчеркнул градоначальник.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»