Замначальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского предстанет перед судом

15:32 | 24.11.2019

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении заместителя начальника отдела по вопросам миграции ОМВД Сергея Галищева. Дело уже направлено в Полевской городской суд. Согласно картотеке суда, Галищев обвиняется по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч.1 ст.322.1 УК РФ («(«Организация незаконной миграции»).



Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что Галищев, находясь в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Полевскому (бывшее ОУФМС), принимал миграционные карты на иностранных граждан, заявления о регистрации по месту жительства, минуя установленную законом процедуру принятия таких документов в отсутствие принимающей стороны.



В результате действий Галищева (он был задержан в декабре 2018 года силами свердловского ОБОП, уголовного розыска и Управления собственной безопасности ГУ МВД), более 250 иностранных граждан получили возможность легально пребывать на территории Полевского городского округа. В последующем он был уволен в связи с утратой доверия.



Отметим, что на 12 декабря в Полевском городском суде назначено заседание по уголовному делу в отношении Дмитрия Муллаярова и Муродбека Содикова , обвиняемых по п. «а»ч.2 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Они были задержаны в июле 2018 года в ходе спецоперации сотрудников ОБОП и ФСБ, которые провели обыски в отделе по вопросам миграции ОМВД Полевского. Именно проведенные тогда мероприятия и вывели силовиков на Сергея Галищева.

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