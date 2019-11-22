История великой победы в лицах: в Музейном комплексе УГМК создадут масштабное фотопанно в память об участниках Великой отечественной войны

Танк Т-34. Фото: пресс-служба УГМК

Истребитель ЛА-5. Фото: пресс-служба УГМК

Реактивный миномет «Катюша». Фото: пресс-служба УГМК

В мае 2020 года к 75-летию Великой Победы в Музейном комплексе УГМК откроется для посещения экспозиция выставочного центра Парадного расчета, в котором будет представлена техника, использовавшаяся в военных парадах 30–40-х годов, в том числе в параде Победы 24 июня 1945 года.Для сохранения памяти о героях Великой отечественной войны Музейный комплекс УГМК совместно с фондом «Наша Верхняя Пышма» выступил с инициативой создания мозаичного панно из фотографий участников Великой отечественной войны – уроженцев Верхней Пышмы и Екатеринбурга. Панно будет размещаться в арочных нишах фасада здания Парадного расчета.Отметим, что подобный проект был реализован в Нижнем Новгороде на здании Нижегородского Кремля. Из фронтовых фотографий там создано три панно: танк Т-34 на улице Берлина, истребитель ЛА-5, ночной залп реактивной установки «Катюша».Музейный комплекс УГМК приглашает жителей Верхней Пышмы и Екатеринбурга принять участие создании Фотомемориала.В семье каждого из нас есть близкие, которые боролись за Победу: немногие из них еще живы, о многих мы трепетно храним память. Давайте вместе воссоздадим в Верхней Пышме историю Великой войны в лицах ее героев!• На сайте Музейного комплекса есть раздел «Фотомемориал». Там можно заполнить анкету и прикрепить фотографии.• Можно отправить фотографии по электронной почте: pomnim@mkugmk.ru. Просим в письме указать Ваше имя и контактные данные, а также рассказать о представленном на фото герое или событии, если эта информация Вам известна.• Можно принести фотографии в Музей военной техники (Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 2, каб. 003) координатору проекта – Крутакову Никите Андреевичу.