Документы клиентов уральского банка нашли среди мусора на земле

13:38 | 24.11.2019

Фото: «Типичный Екатеринбург»

В Екатеринбурге документы клиентов одного из банков оказались выброшены на улицу. По данному факту полицией организована проверка, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Документы среди мусора обнаружил подписчик сообщества «Типичный Екатеринбург». Администрация группы сообщает, что с ними уже связались представитель банка. По словам одного из сотрудников кредитного учреждения, документы были украдены у него в троллейбусе.



«Сотрудник обошёл всю округу, все мусорки, но не нашёл документы. Теперь очень переживает, что его уволят», - говорится в сообщении.



В рамках проверки установят все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»