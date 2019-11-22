Новости дня
13:38 | 24.11.2019
Фото: «Типичный Екатеринбург»
Документы клиентов уральского банка нашли среди мусора на земле
Документы среди мусора обнаружил подписчик сообщества «Типичный Екатеринбург». Администрация группы сообщает, что с ними уже связались представитель банка. По словам одного из сотрудников кредитного учреждения, документы были украдены у него в троллейбусе.
«Сотрудник обошёл всю округу, все мусорки, но не нашёл документы. Теперь очень переживает, что его уволят», - говорится в сообщении.
В рамках проверки установят все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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