В Екатеринбурге погиб мужчина напавший на полицейского

13:00 | 24.11.2019

Место происшествия. Фото: E1.RU

Сегодня, 24 ноября, утром около 6 часов утра в Екатеринбурге в микрорайоне Заречный задержанный за хранение наркотиков мужчина напал на полицейского. Сотрудник патрульно-постовой службы открыл огонь на поражение и застрелил нападавшего.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошёл в 05:50 возле дома на улице Халтурина в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Задержанный за хранение наркотических веществ молодой человек 1991 года рождения, оказал сопротивление и попытался скрыться от наряда ППС после того как сотрудники полиции решили освидетельствовать его в медицинском учреждении. Сотрудник полиции стал преследовать подозреваемого и догнал его, но преследуемый оказал сопротивление и попытался завладеть табельным оружием. В соответствии с федеральным законом «О полиции» сотрудник произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило нападавшего. В результате полицейский открыл огонь на поражение. Второй выстрел оказался смертельным, нападавший погиб.



«Лейтенант полиции 1993 года рождения начал его преследовать и догнал у дома на улице Опалихинской. В процессе борьбы подозреваемый оказал сопротивление и пытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции. В соответствии с федеральным законом "О полиции" сотрудник произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не охладило пыл нападавшего, он продолжал оказывать физическое сопротивление с попыткой завладеть пистолетом.



После этого произошёл второй выстрел, который оказался смертельным. Для установления всех точных и подробных обстоятельств ЧП на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, начальник городского УМВД полковник Сергей Кулагин, а также следователь регионального Следственного комитета.



По результатам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. В отношении погибшего подозреваемого по факту хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по статье 228 УК Российской Федерации. Сотрудник полиции также пострадал, с травмами руки он доставлен в больницу, где ему сейчас оказывают необходимую врачебную помощь. По предварительным данным, сотрудник ППС табельное оружие применил правомерно. Расследование продолжается», – прокомментировал ЧП руководитель пресс-службы областного управления полиции Валерий Горелых.

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