Возможно, кто-то мстит: в Екатеринбурге на Уралмаше в ряде домов загорелись электрощиты

11:28 | 24.11.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге на Уралмаше сразу в нескольких девятиэтажных домах загорелись электрощиты. Инциденты произошли в зданиях, которые находятся поблизости друг к другу – на улице Победы, Ломоносова, Восстания, Бакинских Комиссаров.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили о семи подобных случаях. В каждом доме спасатели были вынужден эвакуировать жителей.



В некоторых домах электрощиты загорались сразу на двух-трех этажах. По словам жильцов, такие происшествия могли стать чьей-то местью. Также есть версия, что электрика не выдержала большой нагрузки из-за использования электрических обогревателей.



В результате происшествий никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»