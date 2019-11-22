В Екатеринбурге ВАЗ на встречке влетел в Toyota Land Cruiser. Есть пострадавший

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Готвальда произошло лобовое столкновение ВАЗ и Toyota Land Cruiser. Есть пострадавший.По словам очевидцев, водитель ВАЗа в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу, где и влетел в иномарку. Сразу после аварии водитель внедорожника снял со своего автомобиля номера.В результате столкновения водитель отечественной машины получил травму головы и ушиб грудной клетки. Достать из легковушки его удалось только спасателям – они гидравлическими ножницами вскрыли ВАЗ. Мужчину доставили в больницу № 24.