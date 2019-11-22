В Екатеринбурге зооспасатели помогли коту выбраться из-за стены в ванной

10:24 | 24.11.2019

Фото: «ЗооСпас» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге после переезда в новую квартиру кот из-за стресса залез за стену в ванной, где провёл три дня. Хозяйка не знала, где именно находится её питомец и уже думала о плохом, но потом услышала мяуканье и вызвала зооспасателей. Кота освободили.



Зооспасатели поехали с эндоскопом, перфоратором и остальными инструментами, необходимыми для таких спасательных операций. Также хозяйка вызвала слесарей, которые к приеду спасателей успели вытащить ванну в коридор.



«Эндоскопом мы почти сразу детектировали котика на полу за стеной, на небольшом расстоянии от отверстия в стене. И, похоже, выйти самостоятельно ему оттуда ничего не мешало, кроме стресса от переезда в новый дом. Далее всё как обычно: под контролем камеры захватили удочкой, подтянули к отверстию. Здесь пришлось ухватить концами пальцев за голову и уже так вытянуть на свет (удочка с котом из маленького отверстия не хотела выниматься)»,- рассказали зооспасатели.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»