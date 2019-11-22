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09:57 | 24.11.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге в серьёзном лобовом столкновении пострадал мужчина

Накануне вечером в Екатеринбурге на Егоршинском подходе произошла авария, в результате которой пострадал человек.

Женщина за рулем ВАЗ двигалась от ЖБИ в сторону Шефской. Её занесло, автомобиль перелетел через разделительную полосу на встречку, где столкнулся с Daewoo Matiz. Водитель Daewoo не смог избежать лобового столкновения. После удара иномарку развернуло, а ВАЗ вылетел на обочину.

С места происшествия мужчину-пассажира иномарки с травмами различной степени тяжести доставили в больницу № 36.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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