В Екатеринбурге в серьёзном лобовом столкновении пострадал мужчина

09:57 | 24.11.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

Накануне вечером в Екатеринбурге на Егоршинском подходе произошла авария, в результате которой пострадал человек.



Женщина за рулем ВАЗ двигалась от ЖБИ в сторону Шефской. Её занесло, автомобиль перелетел через разделительную полосу на встречку, где столкнулся с Daewoo Matiz. Водитель Daewoo не смог избежать лобового столкновения. После удара иномарку развернуло, а ВАЗ вылетел на обочину.



С места происшествия мужчину-пассажира иномарки с травмами различной степени тяжести доставили в больницу № 36.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»