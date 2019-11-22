На улицу не выйти, окно не открыть: в Юго-Западном районе Екатеринбурга запахло газом

17:23 | 23.11.2019

Фото: Артём Устюжанин

Сегодня днём в Екатеринбурге в Юго-Западном районе запахло газом, из-за чего местные жители начали волноваться и жаловаться.



По словам очевидцев, из-за запаха невозможно долго находиться на улице. Кроме того, дома даже не открыть окна – запах сразу затягивает в квартиру.



В диспетчерской службе сообщили, что проблема действительно есть, однако что именно произошло – пока неизвестно. На место выехала аварийная бригада.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»