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15:49 | 23.11.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожарные водоёмы на Урале переведены на зимний режим

Пожарные водоёмы на Среднем Урале переведены на зимний режим. На них оборудовали специальные незамерзающие проруби, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Для обеспечения беспрепятственного забора воды пожарной спецтехникой из открытых водоёмов зимой распиливают лёд, устанавливают деревянный короб с крышкой и утеплитилем.

В Талицком городском округе такое устройство уже смонтировано на Маянском озере и Ургинском пруду. Также ещё одна прорубь есть в посёлке Мака.

«Нормативное состояние пожарных водоёмов и подъездных путей проруби необходимо для оперативной подачи воды во время тушения возгораний.   Весь зимний период будем следить за прорубями и очищать подъездные пути для пожарной техники», - сообщает ведущий специалист Управления городского хозяйства г.Талицы  Частухин А.А.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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