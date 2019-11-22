Пожарные водоёмы на Урале переведены на зимний режим

15:49 | 23.11.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожарные водоёмы на Среднем Урале переведены на зимний режим. На них оборудовали специальные незамерзающие проруби, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Для обеспечения беспрепятственного забора воды пожарной спецтехникой из открытых водоёмов зимой распиливают лёд, устанавливают деревянный короб с крышкой и утеплитилем.



В Талицком городском округе такое устройство уже смонтировано на Маянском озере и Ургинском пруду. Также ещё одна прорубь есть в посёлке Мака.



«Нормативное состояние пожарных водоёмов и подъездных путей проруби необходимо для оперативной подачи воды во время тушения возгораний. Весь зимний период будем следить за прорубями и очищать подъездные пути для пожарной техники», - сообщает ведущий специалист Управления городского хозяйства г.Талицы Частухин А.А.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»