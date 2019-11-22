На XIX съезд «Единой России» прибыла делегация Свердловской области

14:41 | 23.11.2019

Фото: Михаил Лежнин

Сегодня, 23 ноября, в Москве проходит XIX съезд партии «Единая Россия». На мероприятие приехала делегация от Свердловской области.



На XIX съезд прибыли председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, депутаты областного парламента и территориальных отделений партии «Единая Россия». Также Свердловскую область представят глава региона Евгений Куйвашев и вице-губернатор Сергей Бидонько.



Отметим, съезд будет посвящен подготовке к выборной кампании 2021 года, ожидаются и кадровые решения.



«В ходе съезда мы дадим оценку прошедшей кампании, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую, ну и, соответственно, практически дадим старт кампании 2021 года»,- сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»