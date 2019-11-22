Поиски пропавшей на Урале девочки продолжаются уже больше месяца

14:18 | 23.11.2019

На Урале уже больше месяца идут поиски пропавшей в Туринске 14-летней Олеси Ежовой.



«Данный поиск переведён в инфопоиск. Так как проверено все возможное и не возможное. Поиски продолжаются в информационном режиме. Как только появится зацепка, мы сразу же организуем выезд и сбор»,- сообщили а поисковом отряде «Прорыв».



Напомним, Олеся отправилась в школу 21 октября и пропала. Путь до образовательного учреждения проходил через железнодорожный мост над рекой Тура. Через сутки после пропажи на берегу реки был найден рюкзак школьницы, а следы Олеси обрывались у воды. Туринские водолазы обследовали дно водоема, однако поиски результатов не принесли.



Приметы: рост 167 см, среднее телосложение, рыжие волосы, бирюзового цвета глаза. На момент пропажи была одета в светло-бежевую куртку с большим воротником, синие джинсы с завышенной талией, чёрные лакированные ботинки и серую вязаную кофту.



Если вы знаете, где может находиться подросток – сообщите об этом руководителю отряда Наталии по номеру телефона +7-9000-44-02-20.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»