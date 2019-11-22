В Екатеринбурге мощный холодный «водопад» хлынул в жилом доме на Вторчермете

12:09 | 23.11.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня утром в Екатеринбурге из подъезда нового дома на Вторчермете хлынул мощный поток холодной воды. Инцидент произошел в переулке Сызранском, 15.



Два местных жителя дежурили у подъезда и рекомендовали всем не рисковать, а идти по лестнице.



В управляющей компании «Территория», которая обслуживает дом, рассказали, что заявку приняли. Специалисты уже работают на месте, однако сколько времени займёт устранение – пока неизвестно. В доме сорвало пожарный гидрант.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»