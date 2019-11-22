На Урале крупный пожар уничтожил жилой многоквартирный дом

09:47 | 23.11.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в уральском посёлке Ис на улице Ленина, 120 загорелая двухэтажный многоквартирный дом 1930-го года постройки.



Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 29 человек и 12 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Некоторые жильцы дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Из горящего дома огнеборцы спасли восемь человек, из них четверо были выведены в спасательных масках Погибших нет. Для осмотра в Нижнетуринскую Центральную городскую больницу были направлены шесть человек.



В доме расположены 27 квартир, в которых, по предварительной информации, проживали 45 человек. В настоящее время некоторые погорельцы размещены в пункте временного размещения на базе местной школы. Другие жильцы дома отправились к родственникам.



На 23 ноября запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципального образования, где будет решаться вопрос о расселении погорельцев.



Причина пожара устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»