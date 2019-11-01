Школы Екатеринбурга будут переводить на пятидневное обучение в 2020 году

21:41 | 22.11.2019

Фото: newsroom.osfhealthcare.org

Екатеринбургские школы начнут переводиться на пятидневку с сентября 2020 года. Сейчас пять дней в неделю в уральской столице учатся только первоклассники.



Как передает портал JustMedia.ru, перевод школ на пятидневную форму обучения начнут со смены графика у учеников 1-4 классов. По словам председателя гордумы Игоря Володина, сложнее всего на пятидневку будет перевести 9-11 классы.



Подробнее о новом графике обучения будет рассказывать начальник департамента образования Екатерина Сибирцева на заседании думы 3 декабря.



Напомним, что впервые о введении пятидневной учебной недели в Екатеринбурге начали говорить в октябре. Тогда большинство родителей обращались к Володину с жалобами, о том, что школьники из-за серьезных нагрузок очень сильно устают. Следует добавить также, что множество детей обучаются в учреждениях дополнительного образования. Из-за отсутствия полноценного отдыха у школьников могут начать развиваться заболевания и ухудшаться общая физподготовленность, чем очень обеспокоены родители.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»