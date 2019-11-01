В Екатеринбург из Великого Устюга прибыл Дед Мороз

21:19 | 22.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сегодня, 22 ноября, в уральскую столицу из Великого Устюга приехал Всероссийский Дед Мороз. Уже завтра в ЦПКиО имени Маяковского он поздравит екатеринбуржцев с наступающим Новым годом.



Стоит добавить, что Дед Мороз уже провел пресс-конференцию в Ельцин центре. Он поздравил Екатеринбург с историческим днём рождения (18 ноября), пожелал уральцам мира, добрых вестей, здоровья и посоветовал провести приближающийся праздник с близкими.



Завтрашняя встреча Деда Мороза с уральцами в ЦПКиО состоится в 13:00. Возможность встретиться с ним будет у всех желающих.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»