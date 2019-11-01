Уральскую индустриальную биеннале посетили более 115 человек

19:47 | 22.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Уже более 115 человек посетили 5-ю Уральскую индустриальную биеннале современного искусства в Екатеринбурге, об этом сообщили организаторы мероприятия на пресс-конференции в агентстве ТАСС.



Темой юбилейной биеннале в этом году стало «Бессмертие». Как отметила комиссар мероприятия Алена Прудникова, эта тема является сложнейшей, но несмотря на это, организаторы не побоялись взяться за её изучение.



Добавим, что в Уральской индустриальной биеннале в этом году принимают участие 75 художников и коллективов из 25 стран и регионов. Мероприятия выставки проводятся с 12 сентября по 1 декабря.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»