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19:47 | 22.11.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Уральскую индустриальную биеннале посетили более 115 человек
Темой юбилейной биеннале в этом году стало «Бессмертие». Как отметила комиссар мероприятия Алена Прудникова, эта тема является сложнейшей, но несмотря на это, организаторы не побоялись взяться за её изучение.
Добавим, что в Уральской индустриальной биеннале в этом году принимают участие 75 художников и коллективов из 25 стран и регионов. Мероприятия выставки проводятся с 12 сентября по 1 декабря.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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