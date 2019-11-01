Жителям Екатеринбурга предложили выбрать территории для первоочередного благоустройства

Советоваться с жителями по вопросам благоустройства, на мой взгляд, весьма продуктивная практика. В последние полгода часто стал встречать в статьях "жителям предложили" или "жители выберут". По факту, своим правом может воспользоваться любой желающий. А неравнодушных и активных граждан у нас, слава Богу, много. Как говорится, будем делать город комфортнее всем городом. Тема благоустройства уже в который раз всплывает по разным ресурсам. А тут, кстати, здорово, что предложить еще свое можно. Буду думать, есть несколько наметок, попробую кое что накидать с проектом даже.