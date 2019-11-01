Свердловчане смогут задать специалистам вопросы о ВИЧ по «горячей линии»

19:05 | 22.11.2019

Фото: bsn.ru

Управление Роспотребнадзора проведет «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ инфекции. Как рассказали в пресс-службе ведомства, задать вопросы специалистам свердловчане смогут с 25 ноября по 1 декабря.



«Горячая линия» будет посвящена Всемирному Дню борьбы со СПИДом и Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Уральцы смогут задать вопросы о путях передачи вируса, рисках инфицирования, мерах профилактики, возможностях тестирования на ВИЧ-инфекцию и особенностях развития эпидемиологической ситуации в регионе.



Связаться со специалистами можно будет по будням с 08:30 до 17:00 по телефону (343) 374-12-44, а также по телефону Единого Консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»