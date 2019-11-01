В Зеленой роще в Екатеринбурге высадили более ста сосен и елей

18:30 | 22.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Более ста саженцев хвойных пород высадили в екатеринбургском парке Зеленая роща, об этом рассказали в администрации уральской столицы.



По словам директора ООО «Дорстройтехнологии», саженцы елей и сосен были выращены в питомнике Артемовского, поэтому деревья уже привиты к уральским условиям. Всего на территории парка планируют высадить 1680 деревьев и около 4 тысяч кустарников. Их садят на месте павших от старости и болезней деревьев.



Следует добавить, что высадку деревьев контролируют активисты и жители района. Так, по словам руководителя региональной общественной организации «Защита природы» Юрия Камаева, волонтеры внимательно следили за вырубкой отбракованных насаждений, а сейчас они контролируют посадку деревьев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»