В свердловской прокуратуре произошли кадровые изменения

18:19 | 22.11.2019

Фото: ОТВ

Отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в прокуратуре Свердловской области возглавил советник юстиции Борис Притула. Он успел поработать в должности заместителя прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, помощником прокурора Свердловской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.



Должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции была вакантна с августа этого года, когда Владимир Курочкин был назначен новым прокурором Первоуральска. Прежний прокурор Первоуральска Андрей Калинин был переведен на должность старшего помощника прокурора Свердловской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

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