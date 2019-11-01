Роспотребнадзор проведет семинар по организации питания в школах и детсадах в Екатеринбурге

18:09 | 22.11.2019

Фото: adukar.by

Роспотребнадзор по Свердловской области устроит семинар для предпринимателей на тему «Обеспечение соблюдения требований санитарного законодательства при организации детского питания в школах и дошкольных образовательных организациях». Мероприятие состоится 26 ноября в Управлении Роспотребнадзора в Екатеринбурге.



На мероприятие приглашены руководители и работники предприятий-организаторов детского питания. Они будут обсуждать основные нарушения, обнаруженные во время проведения контрольно-надзорных мероприятий. Также сотрудники Роспотребнадзора разъяснят требования к поступающему продовольственному сырью и продуктам питания (реализация принципов ХАССП), требования к организации рационального питания, питьевого режима в общеобразовательных организациях и расскажут о действиях при аварийных ситуациях.



Мероприятие начнется в 10 утра в здании по адресу пер. Отдельный, д.3, 4 этаж, актовый зал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»