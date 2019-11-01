ФК «Урал» встретится с «Шинником» в четвертьфинале Кубка России

17:57 | 22.11.2019

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Сегодня в Доме футбола в Москве определились с хозяевами поля в четвертьфинале Кубка России. Футбольный клуб «Урал» будет играть в Ярославе.



Как рассказали в пресс-службе ФК «Урал», матч с ярославским «Шинником» состоится 4 или 5 марта. В случае победы уральцы выйдут на победителя матча «Химки» — «Торпедо».



В параллельных парах также встретятся московский «Спартак» с ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» и питерский «Зенит» с «Ахматом» в Грозном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»