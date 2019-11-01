В Белоярском районе отключилось электричество у нескольких тысяч жителей

16:58 | 22.11.2019

Фото: yandex.ru/images

Сегодня около семи тысяч жителей Белоярского района остались без света из-за аварии на подстанции.



Как рассказали в пресс-службе «Россети-Урал», в 14:05 произошел сбой на тяговой подстанции, не принадлежащей компании. Специалисты «Свердловэнерго» провели переключение. В результате свет людям вернулся уже через 17 минут.



Отмечается, что жители ближайших к подстанции были напуганы хлопком в районе Верхнего Дуброво. Некоторые даже опасались, что произошла авария на Белоярской АЭС. Однако там заверили, что работа на станции идет в штатном режиме.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»