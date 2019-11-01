В Истоке отремонтируют бесплатную детскую конную школу

16:24 | 22.11.2019

Фото: topkin.ru

В Истоке под Екатеринбургом отреставрируют бесплатную конную школу для детей. Сейчас там тренируются 200 ребят в возрасте от 10 до 18 лет.



Проведение капремонта конюшни осуществляется за счет средств городского бюджета. Как рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в рамках плановых работ подрядчики уже установили деревянный каркас, утеплили его и обшили снаружи фибролитовыми плитами. Также уже завершен капремонт кровли, установлены окна и двери. В отремонтированной части конюшни обустроили восемь денников. В них разместили лошадей до начала холодов.



По условиям муниципального контракта, полностью работы должна быть закончены в 2020 году.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»