Екатеринбургские ученые изобрели мобильное приложение, выявляющее рак

15:57 | 22.11.2019

Фото: ural.kp.ru

Сегодня в Екатеринбурге на Евразийском конгрессе продемонстрировали мобильное приложение, позволяющее диагностировать рак. Созданием медицинского ноу-хау в прошлом году занималась ассистент кафедры дерматовенерологии Уральского государственного медуниверситета Александра Шубина с помощью образовательного центра «Сириус».



Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, приложение действует следующим образом: врач вместе с пациентом заполняют тест-опросник, потом новообразование фотографируют на камеру мобильного телефона с помощью специальной насадки – дерматоксопа, затем фото загружается в приложение, которое выдает степень злокачественности новообразования.



Александра Шубина отметила, что на данный момент приложение достигает точности диагностики 95%. Уже получено два свидетельства на регистрацию программы. Новое приложение уже опробовали дерматоонкологическом кабинете.



Так, с помощью этой методики в прошлом году осмотрели более тысячи человек. В результате в группе риска оказались больше 300 человек, а с меланомой кожи – 17 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»