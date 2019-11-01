Генпрокурор РФ заявил о поддержке предпринимательства на встрече с бизнесменами в Екатеринбурге

14:56 | 22.11.2019

Сегодня, 22 ноября Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка провёл личный приём предпринимателей Уральского федерального округа - представителей малого и среднего бизнеса. Участие в мероприятии приняли первый заместитель Генпрокурора РФ Александр Буксман, заместители Генерального прокурора РФ Виктор Гринь и Юрий Гулягин.



Юрий Чайка отметил, что только за последние полтора года усилиями прокуроров бизнес-структуры избавлены от проведения почти 300 тыс. плановых и внеплановых проверок, предпринимателям возвращено свыше 47 млрд рублей долгов по государственным и муниципальным контрактам.



Во время приема предприниматели затронули наиболее актуальную для них на сегодняшний день проблематику. В частности, был поднят вопрос о необходимости согласования прокурором проводимых контролерами административных расследований и плановых (рейдовых) осмотров.



Юрий Чайка напомнил предусмотрено объявить 2020 год - Годом предпринимательства. В этой связи Генеральной прокуратурой по всей стране запланированы масштабные проверки соблюдения прав бизнесменов.

© «Вечерние ведомости»