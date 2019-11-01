Школьница из Екатеринбурга заняла первое место в проекте «МИР – Моя История Рода»

14:28 | 22.11.2019

Ученица школы № 140 Ленинского района Екатеринбурга Анастасия Степанова победила в конкурсе на лучшую творческую работу об истории своей семьи проекта «МИР – Моя История Рода». Её наградили памятной медалью.



15-летняя школьница создала шестиминутный видеофильм, посвящённый истории её рода. Вместе с ней первое место также заняла восьмиклассница Ева Тарасова из школы Свердловской области, которая подробно описала историю своего рода, проведя параллели с историческими событиями на Урале и в мире в целом.



Памятные медали для авторов лучших работ были отлиты в мастерской Ивана Дубровина, там же, где были изготовлены «Маски скорби» Эрнста Неизвестного для мемориального комплекса в Екатеринбурге. Эскиз медалей разработал член Союза художников России Сергей Григорьев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»