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13:56 | 22.11.2019
Теперь точно зима: в Екатеринбурге на «Юности» открылся каток
На территории комплекса всех пришедших ждёт музыкальное сопровождение, новогодние огни, ограждённая площадка для тех, кто только начинает делать первые шаги на льду, тёплые раздевалки, буфет и заточка коньков.
К новому сезону стадион обновил ряд коньков для проката. Кроме того, появились электронные кассы, из-за чего теперь приобрести билеты на сеанс можно самостоятельно.
Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина в ходе пресс-тура отметила, что сейчас на «Юности» залито пять тысяч квадратных метров покрытия, позже площадь увеличится до 15 тысяч.
Время работы катка: в будни с 19:00 до 22:00, в субботу – с 17:00 до 22:00, в воскресенье – с 15 до 22 часов.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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