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13:56 | 22.11.2019

Теперь точно зима: в Екатеринбурге на «Юности» открылся каток

Сегодня, 22 ноября, спортивный комплекс «Юность» (улица Куйбышева, 32а) объявил об открытии сезона массового катания на коньках.

На территории комплекса всех пришедших ждёт музыкальное сопровождение, новогодние огни, ограждённая площадка для тех, кто только начинает делать первые шаги на льду, тёплые раздевалки, буфет и заточка коньков.

К новому сезону стадион обновил ряд коньков для проката. Кроме того, появились электронные кассы, из-за чего теперь приобрести билеты на сеанс можно самостоятельно.

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина в ходе пресс-тура отметила, что сейчас на «Юности» залито пять тысяч квадратных метров покрытия, позже площадь увеличится до 15 тысяч.

Время работы катка: в будни с 19:00 до 22:00, в субботу – с 17:00 до 22:00, в воскресенье – с 15 до 22 часов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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