В Екатеринбурге оштрафовали ломбард за невыполнение требований Банка России

13:28 | 22.11.2019

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В Екатеринбурге на 250 тысяч рублей оштрафовали ломбард, который не выполнял предписание Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе Областного суда.



Как рассказали в ведомстве, в апреле этого года один из ломбардов в центре Екатеринбурга получили предписание об устранении нарушений законодательства. В договорах с клиентами заведение не отражало индивидуальные условия потребительского займа в виде таблицы. Также в ломбарде была завышена взыскиваемая процентная ставка за период просрочки обязательств по договорам. Кроме того, в договорах потребительского займа отсутствовало условие, содержащее запрет начисления задолженности по договорам.



Ломбард должен был исправить все перечисленные нарушения до середины мая, но сделано этого не было. В июле заведению назначили штраф.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»