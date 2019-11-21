В СвЖД прокомментировали пуск «Ласточки» из Екатеринбурга в Тюмень

13:01 | 22.11.2019

В СвЖД рассказали, как будет ходить скоростная электричка «Ласточка» между Екатеринбургом и Тюменью.



Так, из Тюмени электричка будет отправляться в 06:49. Время в дороге до Екатеринбурга составит ровно пять часов – поезд придет в 11:49. Обратный путь займет меньше времени – четыре с половиной часа. Из Екатеринбурга электричка отправится в 17:48, а в Тюмень прибудет в 22:18.



Между городами поезд будет останавливаться на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский, Богданович. Цена билета в одно направление составит 938 рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»