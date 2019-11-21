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12:07 | 22.11.2019
Фото: Яндекс.Картинки
С балкона екатеринбургской высотки выпал мужчина
Инцидент произошел по адресу Светлый микрорайон, 5 в 6:30. Как пишет E1.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, погибшему около 35 лет.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственного комитета. В пресс-службе ведомства сообщили, что следователь СК по Чкаловскому району выехал на место ЧП а целью установления обстоятельств случившегося.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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