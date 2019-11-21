С балкона екатеринбургской высотки выпал мужчина

12:07 | 22.11.2019

Фото: Яндекс.Картинки

Сегодня ранним утром в Екатеринбурге с балкона выпал мужчина. Местные жители обнаружили закрытое пленкой тело за домом.



Инцидент произошел по адресу Светлый микрорайон, 5 в 6:30. Как пишет E1.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, погибшему около 35 лет.



На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственного комитета. В пресс-службе ведомства сообщили, что следователь СК по Чкаловскому району выехал на место ЧП а целью установления обстоятельств случившегося.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»