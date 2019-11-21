В уральскую столицу прилетел генпрокурор РФ

11:42 | 22.11.2019

Фото: eanews.ru

Сегодня ночью в Екатеринбург прилетел генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Причиной визита в столицу Урала называют проблемы бизнеса.



На встречу с прокурором приедут председатели региональных отделений «Опоры России» в УрФО. Будут обсуждаться вопросы, связанные со взаимодействием прокуратуры с предпринимателями. Предполагается, что будет рассматриваться незаконное уголовное преследование предпринимателей и нестационарная торговля. Возможно, речь пойдет и о мусорной реформе.



Напомним, что в последний раз генпрокурор приезжал в столицу Урала в мае этого года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»