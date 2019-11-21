В Екатеринбурге оштрафовали коллектора, беспрестанно звонившего в государственную организацию

10:58 | 22.11.2019

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В Екатеринбурге оштрафовали коллектора, атакующего звонками государственную организацию в поисках должника. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.



В УФССП поступило обращение руководителя государственного органа. Он жаловался, что в течении нескольких рабочих дней неизвестные звонили на служебные и личные телефоны сотрудников и требовали погасить кредит коллеги. Отмечается, что в государственном органе работал не должник, а жена его брата. С аналогичными жалобами в УФССП также обратились и родственники мужчины.



Выяснилось, что звонки поступали от коллекторского агенства, которое находится в Челябинске, со скрытых номеров или с номеров, которые зарегистрированы на бывших заключенных. Коллекторы превысили допустимое количество звонков и использовали нецензурную лексику, чтобы оказать психологическое давление на мужчину.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»