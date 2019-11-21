Прокуратура Екатеринбурга выяснит, почему в некоторых домах нет тепла

10:29 | 22.11.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Екатеринбурге прокуратура проверит и разберётся, почему в городе резко начало прорывать трубы теплоснабжения. К проверочным мероприятиям будут привлечены и районные прокуратуры.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий будет проверена деятельность нескольких организаций в части своевременности исполнения обязательства по проведению ремонтов на теплосетях, магистралях, а также по устранению аварий и соблюдению прав граждан на бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой.



Кроме того, прокуратура выяснит, почему у жителей Уралмаша и Октябрьского района отсутствует отопление.



Сейчас в ведомство вызваны должностные лица органов местного самоуправления и организации, ответственные за подачу тепла и воды в квартиры. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»