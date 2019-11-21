В свердловском поселке сгорела квартира в двухэтажке

09:58 | 22.11.2019

Фото: КП - Екатеринбург

Минувшей ночью в поселке Озёрный под городом Реж загорелась квартира в двухэтажке на улице Пионерская. Диспетчеры зафиксировали сообщение о крупном пожаре в 23:31.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на место ЧП выехали десять спасателей на трёх спецмашинах. На площади в 15 квадратных метров полностью сгорело домашнее имущество, сильно повредились стены, пол и потолок в квартире на втором этаже жилой двухэтажки.



До приезда спасательной бригады самостоятельно из дома выбрались 19 человек, в том числе и двое маленьких детей. Одного человека пришлось эвакуировать пожарным.



Пожар был потушен через 10 минут. Разбор сгоревших конструкций закончился к первому часу ночи. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»