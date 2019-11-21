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23:46 | 21.11.2019

Суд в третий раз вернул дело экс-директора уралмашевской УК в прокуратуру

Уголовное дело бывшего директора ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» Виктора Старокожева, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), уже в третий раз вернул в прокуратуру Орджоникидзевский районный суд. Первый раз суд развернул дело в августе 2018 года, второй раз в феврале 2019 года. В мае прокуратура направила дело на новое рассмотрение, но спустя семь месяцев, когда прошло 18 заседаний, судья Елена Кобякова посчитала, что материалы недоработаны. Отметим, что судебные разбирательства не мешают Виктору Старокожеву заниматься бизнесом – он является директором и учредителем УК «Народная».

Напомним, что по версии следствия, в период с июня 2015 года по декабрь 2016 года Старокожев организовал подделку протоколов общих собраний, проводимых по вопросу выбора управляющей компании, и бюллетеней для голосования. Данные документы предоставляли право управления 111 многоквартирными домами в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Подделка протоколов и бюллетеней для голосования была организована с целью включения этих домов в реестр домов, обслуживаемых ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург».

В последующем директор управляющей компании путем обмана и предоставления фиктивных платежных документов похитил денежные средства, внесенные жильцами вышеуказанных многоквартирных домов на счет ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» в счет оплаты предоставленных им коммунальных услуг, на общую сумму свыше 65,2 млн рублей, причинив ущерб поставщикам энергоресурсов на указанную сумму.

Бизнесмену, чья компания обслуживает сотни домов в уральской столице, грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он свою вину не признает.

© «Вечерние ведомости»

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