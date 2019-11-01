Баскетбольный клуб УГМК в очередной раз обыграл «Надежду»

22:06 | 21.11.2019

Фото: пресс-служба БК УГМК

Баскетболистки клуба УГМК обыграли «Надежду» на домашнем матче в Екатеринбурге в рамках чемпионата России. Это уже третья победа уральских баскетболисток над оренбургской командой за этот год.



Игра завершилась со счетом 88:63. Самыми результативными игроками в УГМК стали Элли Куигли (19 очков) и Бриттни Грайнер (17), а в «Надежде» больше всего очков набрали Эрика Вилер (14) и Альбина Ражаева (14).



Отметим, что в это воскресенье, 24 ноября, УГМК и «Надежда» проведут еще один матч. На этот раз они поборются за выход в финал Кубка России.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»