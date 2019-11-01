Новости дня
20:17 | 21.11.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Власти Екатеринбурга поздравили сотрудников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Так, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пожелал труженикам здоровья, счастья и успехов в труде.
«Сельскохозяйственный труд – не из лёгких, и не всё в нём складывается гладко. Тем не менее, городской АПК растет год от года, и, благодаря вашему труду и стараниям, сегодня можно с уверенностью заявлять, что сельское хозяйство в городе есть, и оно успешно развивается. Огромное всем вам за это спасибо!» - поблагодарил глава города работников.
Председатель гордумы Игорь Володин также пожелал сотрудникам АПК здоровья, счастья и процветания, а замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов отметил, что уральская столица является единственным городом в России, получившим грант Президента за развитие садоводства.
Добавим, что наиболее выдающихся сотрудников АПК наградили Почетными грамотами и Благодарственными письмами городской администрации.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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