Проспект Академика Сахарова в Екатеринбурге признали лучшим объектом благоустройства на региональном уровне

19:18 | 21.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Проспект Академика Сахарова в уральской столице признали лучшимобъектом благоустройства городской среды по итогам V Регионального конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный Триумф 2019», об этом рассказали в администрации Екатеринбурга.



Проспект располагается Академическом – самом развивающемся районе города. Как отметили в МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга», в приоритете были комфорт и безопасность жителей.



Следует отметить, что реализация проекта строительства проспекта Академика Сахарова заняла всего 1 год вместо двух запланированных.



Добавим, что в рамках конкурса «Строительный триумф» выбираются самые лучшие компании в сфере девелопмента, строительства и недвижимости.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»