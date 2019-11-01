В бюджет Свердловской области на 2020 год заложили средства для ремонта домов культуры и кинотеатров

19:07 | 21.11.2019

Фото: finobzor.ru

Из бюджета Свердловской области на 2020 год выделят средства на укрепление материльно-технической базы учреждений культуры. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, деньги пойдут на капремонт домов культуры, создание библиотек и оснащение кинотеатров.



В 2020 году планируется отремонтировать дом культуры «Горняк» в городском округе Краснотурьинск, Городищенский дом культуры в Туринском городском округе, Большетурышский сельский дом культуры в Красноуфимском округе, Куровский сельский дом культуры в Камышловском районе и дом культуры «Созвездие» в Ивдельском городском округе. Всего на ремонт потратят 28,8 млн рублей, в том числе 8,3 млн из областного бюджета.



300 тысяч рублей будут потрачены на оснащение кинотеатров оборудованием для показов субтитрированием и тифлокомментированием.

Отметим, что также в Свердловской области будут созданы 6 модельных библиотек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»