Выпил литр пива: в Реже будут судить свердловчанина, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии

18:33 | 21.11.2019

Фото: 125region.ru

В Реже будут судить мужчину, который управлял автомобилем «ЗАЗ-SENS» в нетрезвом состоянии. Как рассказали в ОМВД России по Режевскому району, перед тем как сесть за руль, свердловчанин выпил литр пива.



Сотрудники ГИБДД задержали его во время патрулирования в 2 часа ночи. Выяснилось, что у мужчины также не было права на управление транспортными средствами, так как он лишился их в 2018 году за то, что оказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Тогда ему также назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.



В этот раз в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Отделение дознания уже направило дело в суд.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»