К Новому году в Екатеринбурге появится почти 12 тысяч инсталляций

18:08 | 21.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Почти 12 тысяч объектов в Екатеринбурге будут украшены к Новому году. Украшение города к праздничному торжеству власти уральской столицы обсудили сегодня, 21 ноября.



Вовлечены будут предприятия потребительского рынка и сферы услуг, социальные и финансовые учреждения, организации и хозяйствующие субъекты различных форм собственности. Авторам лучших инсталляций в рамках конкурса «Новогодний Екатеринбург - 2020» будут вручать призы. Подать заявки можно со 2 по 19 декабря включительно.



Добавим, что в прошлом году в уральской столице было создано 10 тысяч инсталляций.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»